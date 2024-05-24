Подмосковье поможет дополнить федеральные статданные

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Мосстатом утвердили дорожную карту в рамках совместной работы по обмену информацией с целью формирования наиболее полных статистических данных об объемах инвестиций в основной капитал в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Свои подписи под документом поставили: первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский и заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Александр Шаламов.

«В нынешних условиях крайне интенсивного развития экономики, сбор и анализ информации, а также исчерпывающий охват статистических наблюдений инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов на территории нашей страны, являются важнейшими направлениями работы. Чтобы сделать ее еще более эффективной, необходимо наладить тесное взаимодействие органов статистики и исполнительных органов субъектов и обмен ими информацией», — отметил первый замминистра Евгений Подлипенский.

В Московской области объем инвестиций в основной капитал составляет почти 1,6 трлн рублей.

«Подмосковье — быстроразвивающийся и привлекательный регион для жизни, предпринимательства, инвестиций. Он растет по целому ряду показателей, и это необходимо корректно отображать статистически, — отметил заместитель руководителя Мосстата Александр Шаламов. — Сотрудничество при формировании статданных по объемам инвестиций в основной капитал в рамках новой дорожной карты позволит среди прочего учитывать весь спектр организаций, работающих в регионе: крупные, средние, а также более мелкие. Кроме того, при сборе информации это даст возможность более корректно учитывать нюансы регистрации юрлиц, подачи ими отчетности и прочие факторы».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.