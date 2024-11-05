Подмосковье показало рост показателей социально-экономического развития

По итогам девяти месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 110,4% к аналогичному периоду прошлого года. Обрабатывающая промышленность показала рост на 11,3%, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В целом по России индекс промышленного производства достиг 104,4%, в т. ч. в обрабатывающих производствах — 107,9%.

Отмечается рост практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Основной драйвер — производство металлических изделий. Оно показало увеличение на 53,6%, обеспечив 17,1% в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств. Значительный рост также отмечается в металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий и лекарственных средств.

Объем отгруженных промышленных товаров вырос на 21,1% до 4,8 трлн рублей. Продукция обрабатывающих отраслей составила 90,2% в общем объеме отгрузки, ее выпуск показал динамику 22,5%.

По итогам трех кварталов 2024 года в Подмосковье введено 9,4 млн кв. метров жилья, что на 3,4% выше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом индекс физического объема строительных работ составил 98%.

Грузооборот автомобильного транспорта показал рост на 15% и достиг 11,3 трлн т-км. Перевезено 39,3 млн тонн грузов, что на 8,6% больше, чем за январь–сентябрь 2023 года.

По итогам девяти месяцев пассажирооборот автобусов увеличился на 13,9% до 7,6 млрд пас-км. Перевезено 530 млн пассажиров, что на 15,7% больше, чем за январь–сентябрь 2023 года.

Оборот розничной торговли вырос на 9,6%, достигнув 3,2 трлн рублей, оптовой торговли — на 11,9% до 9,6 трлн рублей. Объем платных услуг населению увеличился на 4,1% до 0,7 трлн рублей.

В январе — августе среднемесячная заработная плата составила 93,6 тыс. рублей или 119,6% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.