Подмосковье подвело итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2025 года

За девять месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 1 134 млрд рублей — это 71% от общего объема запланированных доходов. Расходная часть бюджета региона достигла 1 108 млрд рублей, или 62% годовых назначений. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Сохраняется положительная динамика по основным источникам налоговых доходов бюджета. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 426 млрд рублей, увеличившись на 16%. Доходы консолидированного бюджета по налогу на прибыль организации достигли 279 млрд рублей, показав прирост 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Региональный бюджет Подмосковья пополнился на 891 млрд рублей, что эквивалентно 72% от объемов, установленных законом о бюджете на 2025–2027 годы. Показатель доходов регионального бюджета превысил уровень аналогичного периода 2024 года почти на 109 млрд рублей (на 14%). При этом собственные доходы возросли на 93 млрд рублей, или на 13% до 797 млрд рублей.

Расходы бюджета региона за девять месяцев 2025 года выросли на 199 млрд рублей (или на 29%) и составили 877 млрд рублей. Уровень исполнения расходных обязательств за этот период достиг 63% от годовых назначенных лимитов.

Основные приоритеты расходов регионального бюджета — обеспечение социальных гарантий и развитие инфраструктуры Московской области. По итогам девяти месяцев 2025 года финансирование государственных программ социальной направленности выросло на 15% и составило 558 млрд рублей, или 64% от общих расходов бюджета.

Наибольший уровень исполнения показали государственные программы: «Предпринимательство Подмосковья» (85%), «Здравоохранение Подмосковья» (79%), «Социальная защита населения Московской области» (76%), «Архитектура и градостроительство Подмосковья» (75%), «Безопасность Подмосковья» (73%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.