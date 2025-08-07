Подмосковье поддержит производителей промышленных роботов

Подмосковье первым в стране запустит программу поддержки производителей робототехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В рамках новой субсидии, направленной на поддержку производителей промышленных роботов, бизнес сможет компенсировать до 20% затрат на строительство. Если компания планирует работать на арендованных площадях, то Московская область компенсирует до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках. Для работы в государственных индустриальных парках предусмотрены специальные условия: компания может арендовать помещение для реализации проекта на льготных условиях — 1 рубль за 1 кв. м», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что поддержка направлена на развитие сферы робототехники в регионе и укрепление техсуверенитета страны. Кроме того, появление новых производств промышленных роботов позволит создать в Подмосковье новые высококвалифицированные рабочие места.

Информация о мерах поддержки бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области https://invest.mosreg.ru/.

Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.