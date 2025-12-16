Подмосковье планирует расширить меры поддержки промышленного сектора

В 2026 году Подмосковье планирует увеличить финансовую поддержку промышленности более чем на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сегодня работа промышленников страны, в том числе и в Подмосковье, направлена на достижение технологического суверенитета в важнейших отраслях. В следующем году Московская область планирует выделить более 1,4 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий, что на 32,2% больше, чем было предусмотрено в этом году», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в регионе с 2016 года работает субсидия на создание объектов инженерной инфраструктуры. За это время промпредприятиям Подмосковья выдано 68 субсидий на общую сумму 4,8 млрд рублей.

Она также напомнила, что в регионе на разных стадиях реализации более 450 проектов техсуверенитета. Кроме того, для реализации порядка 220 проектов инвесторам была предоставлена земля на льготных условиях.

Подробная информация о мерах поддержки предпринимателей в регионе доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.