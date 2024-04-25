Подмосковье планирует экспортировать продукты питания в Азербайджан

Круглый стол на тему «Сотрудничество предприятий агропромышленного комплекса РФ с Азербайджаном. Развитие экспорта и совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства» прошел 22 апреля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Участие в мероприятии принял президент торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, подмосковная компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова, производящая лапшу быстрого приготовления, овсяные каши и напитки, общественные объединения бизнеса и члены ассоциаций «Российско-Азербайджанский диалог».

«Подобные мероприятия проводятся с целью увеличения товарооборота сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Азербайджаном, а также в частности Московской области. Сейчас Московская область входит в число регионов-лидеров по объемам экспорта продукции АПК, занимая 5-е место в России и 2-е в ЦФО. В 2023 году продукция агропромышленного комплекса Московской области поставлялась в 90 стран. Основная доля экспорта (67%) — в страны СНГ», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» сотрудничает с Азербайджаном с 2004 года, а экспорт продукции достигает 2 млн единиц товаров в месяц.

«Мы совместно с командой Минсельхоза региона активно занимаемся развитием экспорта, в том числе в страны латинской Америки. Сейчас появляются новые приоритетные направления — африканские государства. Вместе с тем отношения с ШОС и объединением БРИКС — важный аспект экономики региона», — добавил президент торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

В рамках дискуссии обсудили следующие темы:

сотрудничество между Россией и Азербайджаном в сфере аграрного товарооборота;

экспорт продуктов питания в Азербайджан и возможности развития совместных проектов;

перспективные направления развития агропромышленного комплекса Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.