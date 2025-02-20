Подмосковье пятый год подряд удерживает лидерство по производству мороженого

В 2024 году региональные производители произвели более 57,5% от общего объема мороженого в ЦФО и 18,1% от Общероссийского объема, тем самым удерживая лидерство в стране. Объем производства в Московской области вырос на 4% и составил 108,4 тыс. тонн. В прошлом году подмосковное мороженое было экспортировано в ряд стран, включая Белоруссию, Казахстан и Азербайджан, планируется наращивание оборотов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей: ООО «Фронери Рус», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Богородский хладокомбинат» и ООО «Иль Мио Мороженко». ООО «Богородский хладокомбинат» выпускает широкий ассортимент данного вида продукции, включая торты-мороженое с фотопечатью на вафлях, эскимо, сорбеты, рожки, а также линейку для Horeca — ванночки большого объема с мороженым следующих вкусов: фисташка, крем-брюле, лесные ягоды, клубника, ваниль и шоколад.

Региональные производители организовывают экскурсии по заводам, показывая весь процесс приготовления, начиная с обработки молока, заканчивая готовым лакомством в упаковке. Групповые экскурсии проводятся на заводе «Чистой линии» в Долгопрудном и на «Богородском хладокомбинате» в Ногинске. Подробную информацию можно узнать на официальных сайтах предприятий.

«Чистая линия» запускает в Долгопрудном мощный логистический комплекс площадью свыше 9,5 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составили более 1,3 млрд рублей, создано свыше 150 рабочих мест. Следующий этап — строительство производственного здания. Планируемый объем инвестиций 2,5 млрд рублей. Будет создано около 500 рабочих мест. Реализовать его планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.