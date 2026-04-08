Подмосковье организует участие экспортеров в 15 выставках

В 2026 году компании Московской области смогут представить продукцию на 15 международных выставках в разных странах мира. Поддержку предприятиям оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что подмосковные производители уже представили или смогут представить свою продукцию в Китае, Монголии, Узбекистане, Сингапуре и других странах.

«Участие в международных выставочных мероприятиях является одной из наиболее востребованных услуг Фонда поддержки ВЭД МО. По итогам только прошлого года 90 подмосковных компаний стали участниками 16 зарубежных выставок. В 2026 году для предприятий запланировано посещение в общей сложности 15 выставочных площадок по всему миру», — отметила Екатерина Зиновьева.

Она пояснила, что интерес к такой поддержке связан с высокой стоимостью участия в зарубежных выставках, особенно для малого и среднего бизнеса. Фонд берет на себя ключевые расходы, включая оплату участия и организацию стенда.

В числе мероприятий 2026 года — международная косметическая выставка Central Asia Beauty Expo 2026, которая пройдет 28–30 мая в Казахстане, выставка пищевой промышленности UzFood 2026 в Узбекистане, 32-я Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2026, а также выставка медицинской продукции Medical Fair Asia 2026 в Сингапуре. Актуальная информация размещена на сайте фонда в разделе «Мероприятия». Даты проведения необходимо уточнять, так как они могут измениться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.