Подмосковье оказывает активную поддержку инвесторам

В Москве продолжается Международный форум «Всемирный день качества — 2024». О работе инвестиционного блока Правительства Московской области с бизнесом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева в рамках форума. По ее словам, Московская область стала первым регионом, внедрившим систему сопровождения инвестиционных проектов в собственной CRM-системе в режиме онлайн на базе АИС «Инвестор», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Мининвест является сервисной организацией, основная цель которой — находить, привлекать и помогать инвесторам. На каждом этапе — от поиска и предоставления земельных участков, разрешительной документации, подключения к сетям и различных видов поддержки до запуска производства — мы оказываем им необходимую поддержку. В связи с этим большое значение имеет качество, оперативность и доступность этого сопровождения. Чтобы автоматизировать все процессы и сократить время реализации инвестпроектов на территории региона, мы разработали и внедрили в работу министерства информационную систему „Инвестор“. Эта практика была реализована за шесть месяцев. Это своего рода CRM-система, в которой зарегистрировано 1100 инвестиционных проектов, реализуемых в Московской области и находящихся под нашим контролем», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Специалисты Мининвеста изучили каждый этап реализации инвестпроектов и выявили слабые стороны этого процесса. Благодаря этому были оптимизированы механизмы сопровождения и организована эффективная передача проектов между региональными ведомствами на всех стадиях реализации.

«Каждому инвестору предоставляется личный кабинет и персональный менеджер. В этих кабинетах есть дорожные карты со стандартными сроками выполнения работ. Благодаря системе средний ожидаемый срок реализации инвестпроектов снизился с 3 лет до 1,5 лет — в зависимости от категории проекта. Наша задача — следить за соблюдением этих сроков. Это внутренняя идеология и технология, которая обеспечивает высокое качество работы нашей команды», — отметила Екатерина Зиновьева.

Также зампредседателя напомнила, что недавно Московская область представила новый формат индустриальных парков «все включено». Он имеет ряд преимуществ для инвесторов. На территориях таких индустриальных парков будет предусмотрена дорожная инфраструктура, готовые производственные помещения, кафе, зоны отдыха и рекреации, эффективная управляющая компания, а также будет построен колледж для подготовки кадров, необходимых компаниям-резидентам площадок.

Сопровождение инвесторов осуществляется в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Предпринимателям предоставляют различные меры поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.