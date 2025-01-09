Подмосковье наращивает показатели по экспорту продукции агрокомплекса

Подмосковные предприятия агропромышленного комплекса наращивают экспортный потенциал. Так, в прошлом году, в сравнении с показателями 2019 года, удалось достичь рекордных результатов сразу по нескольким видам отгружаемой за границу продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В сравнении с 6-летним периодом в прошлом году объем экспорта рапсового масла в стоимостном выражении увеличился на 400%, зернобобовых культур — на 170%, соевого масла — на 125%, меда — на 97%, прочих масличных семян — на 93%, кукурузы — на 92%, подсолнечного масла — на 73%, сахарных продуктов — на 44%.

Также на 30% выросли объемы поставок пшеницы, на 25% — свинины и на 8% — других видов мяса, на 34% — прочих промышленных товаров АПК, на 18% — продуктов переработки фруктов, овощей и орехов.

Московская область экспортирует продукцию агропромышленного комплекса в порядка 90 стран и расширяет рынки сбыта, открывая новые направления. Например, в прошлом году продукция региональных производителей была отправлена в Норвегию, Демократическую Республику Конго, Эквадор, Шри-Ланку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.