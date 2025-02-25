Подмосковье находится в лидерах по объему кредитов с «зонтичными» поручительствами

Московская область стала одним из лидеров по объему кредитов с «зонтичными» поручительствами. Подмосковные предприниматели привлекли более 26 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2024 году малый и средний бизнес из Подмосковья получил 26,3 миллиарда рублей в виде кредитов благодаря зонтичным поручительствам от корпорации МСП. Число предпринимателей, воспользовавшихся поддержкой, выросло в 2 с лишним раза по сравнению с 2023 годом и составило более 2 тысяч получателей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего же малый и средний бизнес в России привлек 470 млрд рублей в 2024 году при помощи «зонтичных» поручительств корпорации МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Финансовую поддержку получили более 38 тыс. российских предпринимателей.

По объему привлеченного финансирования МСП при помощи «зонтичных» поручительств среди отраслей экономики в лидерах обрабатывающие производства (106,4 млрд руб.), инфраструктурное строительство (48,9 млрд руб.), транспортировка и хранение (34,8 млрд руб.), научно-техническая деятельность (17 млрд руб.), информация и связь (16,1 млрд руб.), сельское хозяйство (15,4 млрд руб.), гостиницы и общепит (12,1 млрд руб.).

«Количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, выросло вдвое по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тысяч. Причем, более 92% выдач пришлось на микро и малый бизнес, которому труднее всего привлечь заемное финансирование из-за отсутствия залогов», — сообщил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

В топ отраслей по приросту количества получателей поддержки в 2024 году по сравнению с 2023 вошли сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).

Наибольший объем кредитов с «зонтичными» поручительствами привлекли предприниматели Москвы (99,8 млрд руб.), Санкт-Петербурга (34,2 млрд руб.), Московской области (26,3 млрд руб.), Краснодарского края (20 млрд руб.), Свердловской (16,6 млрд руб.), Новосибирской (13,3 млрд руб.), Ростовской (12,9 млрд руб.), Нижегородской (10,4 млрд руб.), Воронежской, (10,3 млрд руб.) Самарской (10,1 млрд руб.) областей.

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен с Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению Президента в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и за это время доказал свою эффективность. С его помощью малый и средний бизнес привлек около 1 трлн рублей финансирования на развитие своего дела. В 2025 году реализация программы будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.