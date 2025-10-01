Подмосковье находится в числе лидеров по количеству МСП в сфере машиностроения

В рамках развития технологического суверенитета в России за последние три года, по данным корпорации МСП, количество предприятий малого и среднего бизнеса в сфере машиностроения выросло на 14,4%. Сегодня в стране работают более 46 тыс. таких компаний. Московская область входит в число лидеров по количеству МСП, занятых в машиностроении, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В Подмосковье в секторе МСП работают свыше 3,4 тыс. машиностроительных компаний. Это 7,4% от общего количества таких предприятий в России. При этом в Московской области сегодня активно развивается инфраструктура для небольших промышленных компаний, в том числе из машиностроительной отрасли. Так, в регионе уже действуют 5 площадок в формате «Лайт индастриал» — это готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Еще 5 площадок находятся в стадии реализации. Готовые промышленные помещения «Лайт индастриал» позволяют быстро развертывать небольшие производственные предприятия, поэтому мы ожидаем дальнейшего роста количества МСП в сфере обрабатывающей промышленности», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в начала 2025 года в России появилось около 2,8 тыс. новых предприятий малого и среднего бизнеса в сфере машиностроения. При этом годовая выручка машиностроительных МСП, по данным Корпорации МСП, увеличилась на 84% — с 2,5 трлн рублей в 2021 году до 4,6 трлн рублей по итогам 2024 года.

«Отрасль машиностроения в большей степени всегда ассоциируется с крупным бизнесом. Но в последние годы идет активный рост числа малых и средних предприятий в этой сфере. Причем ежегодный прирост вырос с 2-3% до 5%. И за три года мы видим, что количество МСП в машиностроении увеличилось на 14,4%. То есть их темпы роста выше, чем у сегмента МСП в целом, где этот показатель за последние три года составил 12,7%. Кроме того, МСП в машиностроении более стабильны, чем бизнес в других отраслях — их средний возраст составляет 9,5 лет, тогда как в целом по сектору МСП — 7,7 лет. Одним из ключевых драйверов развития безусловно является увеличение спроса на машиностроительную продукцию на фоне ухода с отечественного рынка зарубежных производителей, необходимость импортозамещения и таргетированная поддержка таких компаний со стороны государства», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что за три года (с 2022 года) МСП в сфере машиностроения привлекли в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, порядка 196 млрд рублей. При этом почти 50% таких предприятий получили финансирование при помощи инструментов Корпорации МСП.

Большинство машиностроительных предприятий осуществляют деятельность в качестве юридических лиц (75%). Доля ИП составляет 25%. В среднем по сектору МСП это соотношение составляет 33/67 в пользу ИП.

Почти 84% предприятий являются микробизнесом, 13,6% — малые компании, еще 2,6% — средние (в целом по сегменту МСП доля микробизнеса составляет 96,1%, малых компаний 3,6%, а на средние приходится 0,1%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.