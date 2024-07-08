Подмосковье на втором месте в рейтинге потенциала промышленной кооперации в ЕАЭС

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Московской области, имеют хороший потенциала для развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. С этой темой заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева выступила на сессии «Промышленная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы», которая состоялась на площадке выставки «Иннопром 2024», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В Подмосковье сегодня заявлено уже 313 проектов технологического суверенитета. Это, как правило, проекты в промышленности высокого передела. Для получения конечной продукции в таких проектах требуется пройти несколько производственных этапов: производство сырья, комплектующих, запчастей и так далее. Это открывает широкие возможности для промышленной кооперации. Учитывая, что Московская область уже занимает второе место в рейтинге ВШЭ по потенциалу российских регионов промышленной кооперации в ЕАЭС, для нас механизм поддержки кооперационных проектов особенно актуален», — отметила Екатерина Зиновьева.

Речь идет о механизме субсидирования процентной ставки по кредиту в размере 100% ключевой ставки для проектов промышленной кооперации в рамках ЕАЭС.

По словам зампреда, поддержка взаимодействия промышленников в рамках единого механизма ЕАЭС станет дополнительным стимулом для развития проектов импортозамещения в России, а также позволит повысить инвестпривлекательность промышленных проектов на территории других стран, входящих в союз.

«Например, один из знаковых проектов технологического суверенитета, реализуемый в Московской области — это проект по запуску производства горно-шахтных машин группы «Гормаш Глобал». Инвестиции — свыше 40 млрд рублей. Продукцию первого передела для этого проекта — запчасти, вспомогательные механизмы и другое, компания планирует закупать на предприятиях в России, Казахстане и Беларуси. По продукции второго и третьего передела — гидравлика, приводы, кабины, рамы, инвестор также рассматривает возможность для сотрудничества с предприятиями из России и Беларуси. Конечная продукция — готовые машины будут сходить с конвейера подмосковного завода. Как только география кооперации будет согласована и начнется сотрудничество — участники этого глобального проекта смогут претендовать на поддержку промышленной кооперации в рамках ЕАЭС», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Аналогичных проектов в Подмосковье, которые или уже взаимодействуют с партнерами на территории ЕАЭС или рассматривают возможности развития таких отношений — немало. Поэтому, как подчеркнула Зиновьева, механизм поддержки кооперации ЕАЭС обязательно будет встроен в существующие меры поддержки развития промышленности в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.