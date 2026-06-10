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Подмосковье на 25% нарастило экспорт агропродукции в Беларусь

Экспорт продукции АПК Московской области в Республику Беларусь в первом квартале 2026 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца регион поставил более 58 тыс. тонн продовольствия, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Беларусь остается стратегическим партнером Подмосковья в сфере агропромышленного комплекса. Рост экспорта обеспечен увеличением поставок по нескольким ключевым направлениям.

Объемы экспорта продуктов переработки фруктов, овощей и орехов выросли на 18%, поставки кондитерских изделий — на 17%. Наиболее заметную динамику показал сегмент кормов для животных, где зафиксирован рост почти на 80%.

По итогам первого квартала Беларусь вошла в тройку основных стран — импортеров российского продовольствия. По итогам 2025 года республика заняла первое место по импорту продукции АПК Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.