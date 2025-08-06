Подмосковье лидирует в рейтинге роботизации промышленности

Московская область занимает первое место в стране по уровню роботизации предприятий по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Московская область демонстрирует высокий темп роботизации промышленности. По итогам 2024 года регион занял первое место в стране по уровню роботизации промпредприятий — на подмосковных обрабатывающих предприятиях внедрено 1904 робота», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на сегодняшний день тема роботостроения является одной из ключевых тем развития промышленности. Роботизация востребована на промпредприятиях, логистических центрах и складах.

Так, производитель пластиковых изделий «Бытпласт» из подмосковного Егорьевска роботизировал производственные линии предприятия, чтобы выпуск продукции велся круглосуточно.

По словам Екатерины Зиновьевой, два производства промышленных роботов будут созданы в одном из государственных индустриальных парков, старт строительству которых был дан на прошлой неделе. Компании займутся изготовлением таких промышленных роботов, как сварщики и манипуляторы, а также комплексной роботизацией производств. Запуск производств запланирован на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.