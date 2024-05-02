Подмосковье лидирует среди регионов РФ по открытости данных бюджета за 2023 г

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина РФ опубликовал итоги рейтинга субъектов страны по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год. Московская область снова в группе регионов с очень высоким уровнем открытости информации по бюджету, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«С 2015 года наш регион занимает лидирующие позиции среди других субъектов. В 2023 году оценка проводилась по 76 показателям в рамках 12 разделов. Московская область набрала 128 баллов из 133 возможных, в процентном соотношении это 96,2%. Такие хорошие результаты позволили Подмосковью войти в четверку регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных в России и стать лидером среди субъектов ЦФО», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

По словам депутата, за 2023 год максимальное количество баллов Московская область получила практически по всем направлениям.

«Помимо того, дополнительный балл в рейтинге региону дал пример представления информации о расходах бюджета Московской области на предоставление межбюджетных трансфертов всем бюджетам бюджетной системы РФ», — добавил в завершении Тарас Ефимов.

Полезные ссылки

Закон «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» опубликован на сайте Мособлдумы.

Информацию о бюджете и бюджетном процессе Московской области в доступном и наглядном виде можно найти на портале «Открытый бюджет Московской области».

Всю информацию об инициативном бюджетировании в Московской области можно найти на портале Добродел в разделе «Народный бюджет».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.