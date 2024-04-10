Подмосковье является одним из лидеров по производству органической продукции

«Ферма М2» из Волоколамского городского округа одержала победу в одной из номинации национального органического конкурса — «Ассортимент органической продукции», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На ферме гости и жители региона могут попробовать натуральное фермерское молоко, яйца, мясные деликатесы, сезонные овощи и фрукты, а также порыбачить на свежем воздухе и посетить экскурсии.

«Национальный органический конкурс проводится третий год подряд. Победители были определены по результатам всероссийского голосования, в котором приняли участие больше 160 тыс. человек. Это в очередной раз доказывает, что жители региона предпочитают натуральную и качественную продукцию, в том числе и от подмосковных фермеров. Для нас важно, чтобы ежегодно подобные производственные площадки, отвечающие запросам населения, наращивали свои объемы и получали новые награды», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Лидером в области розничной торговли органической продукцией посредством продаж в специализированных магазинах стало производство из Реутова — «Рожь да Лен».

Торжественное награждение победителей состоится 16 апреля на ВДНХ в павильоне № 51.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.