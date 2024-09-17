Подмосковье является лидером в РФ по объемам производства детских сухих смесей

Рынок заменителей грудного молока в условиях импортозамещения продолжает развиваться. Так, за 7 месяцев в Подмосковье произвели 16,6 тыс. тонн сухих смесей для детей раннего возраста на смешанном или искусственном вскармливании. Объемы производства увеличились на 3%, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Таким образом, регион является лидером в стране по объемам производства сухих смесей для детей. На долю Подмосковья приходится 85% данного вида продукции, представленной в Центральном федеральном округе, и 56% — от общероссийского объема. Сухие смеси по своему составу и свойствам приближены к грудному молоку, содержат важные компоненты для развития и здоровья малышей: Омега-3 и Омега-6, пребиотики, пробиотики, молочный жир, нуклеотиды для формирования иммунной системы, лютеин для защиты сетчатки глаз.

В Минсельхозпрод Московской области рассказали о крупнейших региональных предприятиях, среди которых:

ЗАО «ИНФАПРИМ» с самым широким ассортиментом сухих молочных смесей для питания детей раннего возраста, а также специализированных смесей для детей с особыми пищевыми потребностями под брендом «Nutrilak».

ООО «ФАРМАЛАКТ», где производят молочную смесь под маркой «Mamelle» от 0 до 6 месяцев, от 0 до 12 месяцев, от 6 до 12 месяцев и для детей старше 12 месяцев без пальмового масла с богатым составом витаминов и минеральных веществ.

АО «ДП «Истра-Нутриция» выпускает детские смеси для основного и лечебного питания, в том числе для младенцев с непереносимостью лактозы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.