Подмосковье интегрирует монастыри в агросектор и господдержку

Конференция в Московской духовной академии определила механизмы вовлечения религиозных организаций в агропромышленный комплекс и систему господдержки в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской духовной академии прошла первая совместная конференция Минэкономразвития России и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Участники обсудили вовлечение религиозных организаций в экономику и действующие меры государственной поддержки. Центральной темой стало включение монастырей и приходов в агропромышленный комплекс и некоммерческий сектор.

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и благотворительных фондов. С докладом выступила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова.

«Сегодня монастыри и религиозные общины уже ведут хозяйственную деятельность: выращивают сельхозпродукцию, занимаются животноводством и переработкой. Это не только внутренняя экономика, но и вклад в обеспечение населения качественными продуктами и развитие сельских территорий. Ключевая задача — интегрировать такие хозяйства в действующие меры государственной поддержки», — отметила Людмила Лисятникова.

В ведомстве сообщили, что одной из перспективных моделей может стать передача неиспользуемых сельхозземель, принадлежащих Русской Православной Церкви, фермерам во временное пользование. В этом случае фермеры смогут претендовать на господдержку, часть продукции будет направляться религиозным организациям, остальная — реализовываться на рынке. Сбыт планируется обеспечивать через агроагрегаторов и фермерские ярмарки.

С 2026 года действует федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». Он предусматривает гранты до 30 млн рублей для фермерских хозяйств, субсидии до 20 млн рублей с компенсацией до 60% затрат, а также гранты до 70 млн рублей для сельхозкооперативов. Дополнительно предусмотрена поддержка производства картофеля, овощей, молока и развития мясного животноводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.