Подмосковье и Сбер подписали соглашение с белорусским инвестором

Трехстороннее соглашение о создании нового завода специальной техники было подписано на полях ПМЭФ-24 между правительством Московской области, Сбером и крупнейшим белорусским машиностроительным предприятием «АМКОДОР», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Соглашение подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР» Александр Шакутин.

«В рамках реализации инвестиционного проекта белорусский холдинг «АМКОДОР» создаст на территории Раменского городского округа современное предприятие по производству дорожно-строительной и коммунальной техники. Согласно подписанному сегодня соглашению, финансированием проекта займется Сбер. После ввода в эксплуатацию нового производственного комплекса, для жителей округа и ближайших муниципалитетов будет создано не менее 700 рабочих мест. После выхода на проектную мощность, компания сможет производить на территории Московской области не менее 1,5 тысячи погрузчиков в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что на текущий момент инвестиционный проект по созданию производства модельного ряда телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом на территории Московской области находится в предпроектной стадии реализации. Приступить к строительству завода на территории Раменского городского округа инвестор планирует в начале 2025 года. К 2030 году предприятие сможет выйти на проектную мощность.

«Накопленный опыт и широкие компетенции сегодня позволяют холдингу «АМКОДОР» реализовать в короткие сроки проект любой сложности. Так, в частности, в настоящее время холдинг осуществляет реализацию девяти инвестиционных проектов в Российской Федерации. Реализация таких проектов позволит создать высокотехнологичные заводы, на которых будет производиться востребованная наукоемкая и импортозамещающая продукция. Наше партнерство с ПАО „Сбербанк“ позволит реализовать инвестпроект в запланированные сроки, создать новые рабочие места и обеспечить технологическую безопасность промышленной отрасли», — сказал председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР» Александр Шакутин.

На сегодняшний день холдинг «АМКОДОР» объединяет 30 предприятий, в том числе — 22 завода. Предприятия холдинга расположены в Республике Беларусь, России и странах СНГ. Новый высокотехнологичный завод, который будет запущен на территории Московской области, позволит производить востребованную наукоемкую продукцию, а также усилить технологическую безопасность российского промышленного сектора.

«Сбер финансирует инвестиционные проекты по всей России, тем самым значительно улучшая инвестиционный климат страны. Особое внимание Среднерусский банк Сбербанка уделяет Московской области — уникальному региону, который в последние годы непрерывно развивается. Соглашение с нашим давним и надежным партнером — холдингом «АМКОДОР» — один из значимых шагов в этом направлении. Подписанное соглашение придаст нашему партнерству новый импульс развития и выведет его на совершенно другой — стратегический — уровень сотрудничества», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.