Подмосковье и Китай договорились о создании двух новых производств
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2025 объявил о заключении соглашений с китайскими инвесторами по двум крупным промышленным проектам.
Первый проект — масштабное производство автомобильных дисков в Подмосковье. Китайская компания привезет современное оборудование и штампы для выпуска продукции из российского сырья.
«Компания Chery пришла на смену Mercedes. Теперь китайские партнеры готовят серьезный запуск нового производства», — отметил Воробьев в интервью РБК.
Второй проект — создание высокотехнологичного фармацевтического производства в наукограде Дубна. Мировой лидер отрасли, который присутствует в 160 странах, развернет здесь выпуск медицинских анализаторов и реагентов.
«Это будет одно из самых передовых фармпроизводств с высочайшим уровнем технологий. Строительство начнется уже в марте», — подчеркнул губернатор.