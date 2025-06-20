Подмосковье и Китай договорились о создании двух новых производств

сегодня в 23:19

Воробьев: китайские инвестиции пришли в автокомпоненты и фармацевтику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2025 объявил о заключении соглашений с китайскими инвесторами по двум крупным промышленным проектам.

Первый проект — масштабное производство автомобильных дисков в Подмосковье. Китайская компания привезет современное оборудование и штампы для выпуска продукции из российского сырья.

«Компания Chery пришла на смену Mercedes. Теперь китайские партнеры готовят серьезный запуск нового производства», — отметил Воробьев в интервью РБК.

Второй проект — создание высокотехнологичного фармацевтического производства в наукограде Дубна. Мировой лидер отрасли, который присутствует в 160 странах, развернет здесь выпуск медицинских анализаторов и реагентов.

«Это будет одно из самых передовых фармпроизводств с высочайшим уровнем технологий. Строительство начнется уже в марте», — подчеркнул губернатор.