Подмосковье четвертый год подряд удерживает лидерство по производству сыра

Московская область занимает 1 место в России по производству сыра. Лидирующую позицию регион удерживает четвертый год подряд, начиная с 2021 года. При этом, предприятия ежегодно наращивают производственные мощности, увеличивая объемы выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«В Подмосковье продолжает развиваться сырная отрасль — в прошлом году объем выпуска составил 173,6 тыс. тонн, что на 10,5% превышает показатели 2023 года. Производством сыра в регионе занимается более 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств. Со стороны Правительства Московской области предусмотрены меры господдержки для производителей в части предоставления земельных участков в аренду на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов, возмещения части капитальных затрат на строительство объектов, приобретение оборудования, создание инженерной инфраструктуры и другие», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По итогам прошлого года в Подмосковье произведено более 38% от общего объема сыров в Центральном федеральном округе и 20,6% от общероссийского. Таких результатов удалось достичь за счет работы региональных производителей, в том числе ООО «Сыровар» — первого резидента агропарка кластерного типа «Сырная долина», АО «Озерецкий сыродельный комбинат», а также ООО «РОТА-АГРО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.