Подмосковье более чем на 35% увеличило производство изделий из резины и пластмасс

С января по июнь 2024 года производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье выросло более чем на треть. Объем производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодия в натуральном выражении составил более 136 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста .

«За первые шесть месяцев этого года рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий — на 36,6%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зиновьева отметила, что данная сфера промышленности является одной из приоритетных для региона и включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.