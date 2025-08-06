Подмосковье более чем на 20% увеличило экспорт сыров

Московская область — лидер в России в сыродельной отрасли, обеспечивая не только внутренний рынок, но и отправляя товары за рубеж. Так, за полгода регион увеличил поставки сыров на 21,3% в стоимостном выражении, по сравнению с первым полугодием 2024 года. Всего было отгружено 8,5 тыс. тонн продукции — более половины объема российского экспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Сегодня Подмосковье выпускает 38% сыра в Центральном федеральном округе и более 20% — в стране, это 1 место в России. Основная доля отгрузок за рубеж приходится на плавленные сыры — они пользуются стабильным спросом в странах СНГ и Азии благодаря длительному сроку хранения и удобству транспортировки. Также активно развиваются поставки мягких сыров, прежде всего, творожных, особенно в направлении Китая и стран Юго-Восточной Азии. Среди наших ключевых партнеров — Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан и Киргизия. Спрос растет наряду с мощностями наших предприятий — мы наращиваем объемы, чтобы удовлетворить интерес и внутри страны, и на внешних рынках», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В регионе в общей сложности действует около 100 промышленных предприятий и фермерских хозяйств, занятых сыроварением.

Например, среди крупнейших производителей плавленных сыров — ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском округе, логистически-дистрибуционный центр и завод ООО «Валио» в Одинцовском округе.

Мягкие сыры выпускают, в том числе, ООО «Мытищинский молочный завод», а твердые и полутвердые сорта — АО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «Сыровар» в Дмитрове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.