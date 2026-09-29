Подготовка к ЕГЭ в Петербурге обойдется в 108–111,5 тыс рублей

За девять месяцев занятий с репетитором по трем предметам семьи в Петербурге заплатят от 108 до 111,5 тыс. рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным исследования поиска «Яндекса» по услугам, Петербург занял третье место среди регионов с наименьшей разницей в расходах на подготовку к ЕГЭ по разным направлениям. Она составляет около 98 рублей в неделю. Меньше разница только в Самарской области и Татарстане.

Расчет предполагает по одному занятию с репетитором в неделю по каждому из трех предметов на протяжении 9 месяцев. Подготовка к гуманитарным, юридическим и медицинским специальностям стоит около 3 тыс. рублей в неделю, или 108 тыс. рублей за весь период. Для экономических, IT- и инженерных направлений расходы составят около 3,1 тыс. рублей в неделю, или 111,5 тыс. рублей за девять месяцев.

На стоимость более дорогих наборов влияет профильная математика: час занятий по ней стоит около 1,1 тыс. рублей против 1 тыс. рублей по большинству других предметов. Будущие лингвисты могут сдавать русский язык, обществознание и иностранный язык. Час занятий китайским стоит около 1,5 тыс. рублей, английским, испанским, французским или немецким — около 1 тыс. рублей.

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