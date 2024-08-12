Поддержка Москвы помогает производителям стройматериалов закупать оборудование

С начала текущего года за счет городской поддержки московским производителям строительных материалов удалось привлечь инвестиций более чем на 10 млрд рублей. Полученные средства предприятия направили на возведение новых производств, развитие экспорта, закупку оборудования и другие цели, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Привлечение поддержки

Ранее в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что благодаря московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства компании привлекли 150 млрд рублей.

«Город продолжает оказывать планомерное содействие производителям, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Например, за первое полугодие 2024-го благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичные компании, которые изготовляют строительные материалы, смогли привлечь свыше 10 млрд рублей. Средства были направлены на развитие производств, что приведет к увеличению выпуска продукции», — сказал Ликсутов.

Каким предприятиям оказывают поддержку

Поддержку оказывают предприятиям, которые производят товары первой необходимости и высокотехнологичное оборудование, а также разрабатывают перспективные инженерные решения. Мера позволяет наращивать техсуверенитет и развивать импортозамещение.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, город оказывает нефинансовую и финансовую помощь промпредприятиям. С этой целью создают комфортные условия для предпринимателей, повышают инвестпривлекательность мегаполиса и предоставляют меры поддержки.

«Одна из них — льготные инвестиционные кредиты, которые могут получить производители под 3% годовых на срок до 3 лет в размере до 3 млрд рублей», — пояснил Гарбузов.

Компании, получившие поддержку

Компания «Альфа» привлекла 500 млн рублей для возведения современного производственного комплекса, выпускающего товарный бетон и железобетонные изделия. Выделенные средства помогут заводу увеличить производство продукции, использующейся для строительства жилья застройщиками Москвы и области.

Другое предприятие привлекло льготный кредит на 10 млрд рублей сроком в 5 лет. Полученные средства помогут компании возвести промышленную площадку площадью более 200 тыс. кв. м. Завод будет выпускать стройматериалы, в том числе паркетные доски и металлоконструкции. Продукцию будут использовать для строительства зданий разных типов.

Ранее столица поддержала компанию «МонАрх», привлекшую кредит на 10 млрд рублей, среди которых 3 млрд — льготные средства. Деньги направили на возведение основного и экспериментального завода площадью более 160 тыс. кв. м. Специализация компании — модульное домостроение. На производстве сразу строят квартиры, а потом на объектах в сжатые сроки собирают из готовых частей будущий дом.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве развивают производства и повышают инвестпривлекательность. В мегаполисе создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Предпринимателям доступны свыше 20 системных городских мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают и антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены более 725 тыс. человек. Каждый год в городе открываются около 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных компаний. Они наращивают объемы производства, внедряют инновации и выпускают различную продукцию.