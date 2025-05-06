Подать заявку на конкурс «Знай наших» можно до 15 мая

Российские предприниматели могут подать заявки на участие в конкурсе «Знай наших» до 15 мая, их принимают на сайте знайнаших.аси.рф .

Конкурс поможет отечественным бизнес-проектам расти и развиваться. Это продвижение на макретплейсах и в торговых сетях, обучение, участие в предпринимательских объединениях, крупных мероприятиях, поддержка СМИ и т. д.

В этом году конкурс проводится по пяти основным категориям и нескольким специальным. Участвовать в конкурсе могут малый и средний бизнес, предприятия, у которых уровень локализации в стране составлен не менее 30%, компании, показывающие рост продаж год от года. Участник может подать заявку на три номинации одновременно.

Церемония награждения победителей состоится летом этого года в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

В прошлом году на конкурс было продано свыше 12 тыс. заявок. Победители смогли нарастить свою прибыль в среднем на 50-250%.