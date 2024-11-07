«Ъ»: под Санкт-Петербургом остановили завод по производству телевизоров
Китайской завод в Ленинградской области прекратил производство телевизоров
Китайской завод корпорации TPV Technology в Ленинградской области прекратил производство телевизоров японских брендов из-за американский санкций, пишет «КоммерсантЪ».
На предприятии собирали телевизоры брендов Philips, Sony, Sharp и других брендов.
Сборку электроники остановили из-за санкционного давление со стороны властей США и Евросоюза.
По данным источников и экспертов издания, освободившуюся нишу заполнят китайские Haier, Hisense и TCL.
Ранее сообщалось, что американские компании сохранили свое присутствие в России, меняя бренды или используя «серый» импорт.