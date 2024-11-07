«Ъ»: под Санкт-Петербургом остановили завод по производству телевизоров

сегодня в 06:31

На предприятии собирали телевизоры брендов Philips, Sony, Sharp и других брендов.

Сборку электроники остановили из-за санкционного давление со стороны властей США и Евросоюза.

По данным источников и экспертов издания, освободившуюся нишу заполнят китайские Haier, Hisense и TCL.

Ранее сообщалось, что американские компании сохранили свое присутствие в России, меняя бренды или используя «серый» импорт.