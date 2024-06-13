Под Омском построят новый асфальтобетонный завод

сегодня в 15:51

В Омской области появятся битумный терминал и асфальтобетонный завод

В Омской области намерены возвести новый асфальтобетонный завод и битумный терминал. Работы стартуют в 2024 году, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Проект, в который инвестировали 250 млн рублей, реализуют в 2 этапа. В эксплуатацию битумный терминал и новый завод планируют сдать в 2028 году.

Предполагаемая ежегодная мощность производства — 4 тыс. тонн модифицированной битумной смеси и 30 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Объекты построят в особой экономической зоне «Авангард». По планам, производство возьмет курс на оказание транспортных услуг по транзиту битума, производство модифицированной битумной смеси и асфальтобетона.