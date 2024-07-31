Почти на четверть выросло производство автотранспортных прицепов в Подмосковье

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в первом полугодии 2024 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Подмосковье увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В период с января по июнь 2024 года в Московской области рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что по итогам первого полугодия рост в сегменте кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов составил 34,3%. Также на 16,7% увеличилось производство автотранспортных средств.

Больше о промышленности Московской области можно узнать в Telegram-канале Мининвест Подмосковья. Подробнее о мерах поддержки бизнеса региона размещено на инвестиционном портале Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.