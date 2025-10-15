Почти на 30%: эксперт объяснил, почему в РФ подорожала селедка

Эксперт Фомин: в этом году есть проблемы с уловом атлантической сельди

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что резкий рост цен на селедку в российских магазинах связан с небольшим уловом атлантической сельди, сообщает сайт MK.Ru .

«В наших водах ее практически нет, она вылавливается в норвежских, куда, в результате экономических санкций, вход российских судов запрещен. Москва со своей стороны заявила, что примет ответные меры. Но пока вопрос повис в воздухе, переговоры с норвежской стороной длятся около года», — пояснил эксперт.

По его словам, отсутствие согласованных квот на вылов между участниками промысла является ключевым фактором, определяющим волатильность и повышающим стоимость атлантической сельди. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что ее поставки на отечественный рынок будут продолжены.

В свою очередь заместитель правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что оптовые расценки на атлантическую сельдь падают из-за притока свежевыловленной рыбы и наличия нераспроданных запасов с прошлого года.

Тенденция к снижению оптовых цен в центральных областях России поддерживается аналогичной ценовой ситуацией в рыбодобывающих регионах. Получается, что удешевление рыбы в местах ее добычи в конечном итоге приводит к повышению стоимости для конечного потребителя в розничной торговле.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.