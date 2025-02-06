Почти 90 тыс контрактов заключили на Портале поставщиков с использованием бота в 2024 году

В 2024 году предприниматели заключили на портале поставщиков около 90 тыс. контрактов на сумму свыше 24 млрд рублей с применением торгового бота, который автоматизирует участие в котировочных сессиях, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии — это мини-аукционы, которые длятся по 3, 6 или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, снижая начальную цену контракта, в том числе и с помощью подключенного торгового бота. Он сам делает ставки, пока не достигнет минимальной цены, определенной поставщиком.

«Торговый бот позволяет поставщикам принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только экономит им время и упрощает работу, но и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. В 2024 году предприниматели заключили с применением этого сервиса 89,8 тыс. контрактов — на 18% больше, чем годом ранее. Их объем превысил показатель прошлого года на 63% и достиг 24,1 млрд рублей. Благодаря снижению начальной цены в закупках с использованием торгового бота заказчики сэкономили 5,2 млрд рублей», — уточнил Пуртов.

Активнее всего в прошлом году торговым ботом пользовались поставщики из Московского региона, которые заключили с его помощью более 66 тыс. контрактов.

Заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев прокомментировал, что порядка 90% предпринимателей на портале поставщиков — представители малого и среднего бизнеса. При развитии платформы закупок город прислушивается к их потребностям, дорабатывает и улучшает сервисы на основе полученной обратной связи. Бот не гарантирует победу в сессии, но существенно экономит время предпринимателей.

Предпринимателям, которые только недавно присоединились к платформе, пригодится бесплатный образовательный курс «Школа поставщика». Его раздел, посвященный котировочным сессиям, поможет новичкам узнать больше о мини-аукционах и потренироваться на учебной сессии.