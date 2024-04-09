Почти 8 из 10 россиян отказались брать ипотеку

Практически 77% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 60 лет отказались покупать жилье с ипотечным кредитом в 2023–2024 годах. Многих потенциальных заемщиков смутили рост стоимости кредитов и ужесточение условий программ льготных ипотек, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Примечательно, что у 66% респондентов и вовсе отпало желание покупать собственную квартиру. Почти каждый девятый (11%) опрошенный отметил, что решил жить в арендованном жилье вместо того, чтобы покупать собственное в кредит.

«Повышение ключевой ставки ожидаемо привело к росту процентных ставок по ипотечным кредитам», — отметили в маркетплейсе.

Среди респондентов 8% рассказали, что успели воспользоваться льготной ипотечной программой на новостройки, а 6% приобрели жилье по «семейной». Почти столько же (7%) россиян взяли сельскую, арктическую и дальневосточную ипотеки или согласились на кредит по рыночной ставке.

Участие в исследовании приняли более 5 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет.