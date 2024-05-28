Почти 50% российского экспорта лекарств в Узбекистан приходится на Подмосковье

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе визита в Узбекистан отметила, что порядка 50% от общего объема всероссийского экспорта фармацевтической продукции приходится на предприятия, работающие в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым прибыла в Ташкент для участия в Заседании совета регионов России и Узбекистана.

«Московская область является давним внешнеэкономическим партнером Узбекистана и экспортирует туда различные товары. Причем по экспорту некоторых товарных категорий наш регион в 2023 году занял очень серьезные позиции в общем объеме российских поставок. Так, в фармацевтическом сегменте на подмосковный экспорт приходится около половины. Еще более значительные показатели — по продуктам питания. Например, на долю Подмосковья приходится 73% экспорта всей мясной продукции РФ, 36% молочной продукции и 28% прочей продукции АПК, например соусов, кофе, ингредиентов и прочего», — отметила зампред Зиновьева.

В Узбекистан подмосковные предприятия активно экспортируют фармацевтическую продукцию, транспортные средства, в том числе вагоны для метро, изделия из древесины, парфюмерную, косметическую продукцию и многое другое.

Узбекистан поставляет в Подмосковье хлопок, овощи и фрукты, вату, войлок и трикотажные полотна, а также текстильные изделия. При этом подмосковный экспорт в Узбекистан практически в два раза превышает объемы импорта Московской области из этой страны.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.