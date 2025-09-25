Почти 50 объектов за 1 рубль предоставили бизнесу Подмосковья в 2025 году

Около 50 объектов было предоставлено предпринимателям Московской области в рамках региональной программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль». Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В этом году участниками региональной программы «Недвижимость за 1 рубль» стали 38 предпринимателей. Суммарный объем инвестиций в запуск их проектов составит 480 миллионов рублей. А их реализация позволит создать 185 рабочих мест для жителей Подмосковья. Узнать о доступных объектах бизнес может на инвестиционной карте Московской области — на сегодняшний день там отображена информация почти о 150 объектах для среднего и малого бизнеса», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В соответствии с условиями программы, бизнес берет на себя обязательства в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за 3 года.

«С начала этого года бизнес получил в аренду уже 48 объектов, с начала действия программы — 350. Каждый из них требует либо ремонта, либо реконструкции. От этого зависит и стоимость аренды. Если износ помещения или здания превышает 80%, устанавливается годовая арендная плата в 1 рубль, если износ составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость — 2,2 % от кадастровой стоимости», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

На сегодняшний день, к примеру, в Балашихе уже отремонтированы 5 помещений, предоставленных на льготных условиях. Так, в мкр. Железнодорожный открыли парикмахерскую, в мкр. Кучино разместили склад, а на ул. Свердлова предприниматель в рамках проекта открыл пункт по работе с электронными площадками и маркетплейсами.

Подобрать подходящее помещение, получить необходимую информацию, а также подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.