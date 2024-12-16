Почти 400 рабочих мест по столичной программе появится в Краснопахорском районе

Логистический комплекс появится в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Площадь объекта составила более 71 тыс. кв. м.

«Новый объект расположится в Краснопахорском районе вблизи деревни Терехово. Проект создания логистического комплекса подразумевает возведение двух складских корпусов и административного здания. Трудоустроиться туда смогут около 400 человек», — уточнил Гарбузов.

Завершить реализацию данного проекта планируется в 2026 году. В обмен на создание нового места приложения труда город предоставит инвестору льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых домов.

«При поддержке города мы стремимся охватить все ключевые сегменты рынка, в том числе особое внимание уделяем индустриальному направлению, которое позволит нам диверсифицировать портфель коммерческих проектов. Это направление органично дополняет наш опыт в жилой недвижимости и позволит предложить бизнесу комплексные решения», − добавила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн кв. м недвижимости. На развитие городской инфраструктуры привлекут свыше 2 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.