Почти 300 импортозамещающих проектов реализуется в Подмосковье

Московская область активно участвует в процессе создания технологического суверенитета России. На территории региона к реализации заявлено почти 300 проектов импортозамещения. Об этом на 84-м заседании Мособлдумы в рамках часа правительства рассказала зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье заявлено 299 проектов импортозамещения, реализация которых позволит создать около 28 тыс. рабочих мест для жителей региона. Суммарный объем инвестиций по ним составляет порядка 280 млрд рублей. 77 проектов мы уже запустили в 2022–2023 годах, в этом году к реализации запланировано еще 85, остальные будут запускаться позднее», — рассказала Зиновьева.

Импортозамещающие проекты в Подмосковье реализуются в таких отраслях, как фармацевтика и медицина, пищевая промышленность и сельское хозяйство, машиностроение и электроника, легкая и химическая промышленность, и в других приоритетных отраслях экономики.

При этом зампред подчеркнула, что инвестблок регионального правительства продолжает активную работу по привлечению новых инвесторов в сфере импортозамещения, поэтому цифры по этому показателю будут корректироваться в сторону увеличения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.