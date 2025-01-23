Почти 30 инвестпроектов в сфере АПК хотят реализовать в Подмосковье в 2025 году

Московская область — один из инвестиционно привлекательных регионов страны за счет своего территориального положения и близости к столице, развитой транспортно-логистической инфраструктуры, большого рынка сбыта и реализуемых мер государственной поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Агропромышленный комплекс Подмосковья продолжает активно развиваться, реализуются инвестиционные проекты, появляются новые направления экспорта и увеличиваются производственные мощности предприятий. В этом году на территории региона планируется реализовать около 30 инвестпроектов в сфере АПК. Это различные направления, включая растениеводство, пищевую переработку, производство яйца, создание молочно-товарных ферм, строительство овощехранилищ», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Общий объем инвестиций составит 40 млрд рублей. За счет ввода объектов в эксплуатацию будет создано более 2,5 тыс. дополнительных рабочих мест.

Например, в этом году будут завершены 2 крупных овощехранилища: ООО «Лукаморе» в Коломенском городском округе на 2,5 тыс. тонн единовременного хранения, ООО «СПК им. Ленина» в Луховицах на 18 тысяч тонн. К (Ф)Х «Малкин Р.Ю.» завершит 1-й этап строительства репродуктора I-го порядка в городском округе Шаховская, К (Ф)Х «Еремино Поле» — завод по производству колбас в Мытищах.

В прошлом году в регионе было реализовано 16 крупных инвестпроектов: введены в эксплуатацию хранилища и пищевые предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а таккже о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.