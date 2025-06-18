Почти 13 млрд руб инвестируют в строительство промышленных парков в Подмосковье

Правительство Московской области и ХСА (холдинг «Строительный Альянс») на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов по строительству промышленных парков в формате light industrial на территории государственных индустриальных парков «Титан» в Ленинском и «Ключ» в Дмитровском городских округах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора — партнер ХСА Артем Петрухин.

«Объем инвестиций в строительство и запуск многофункциональных промышленных комплексов Industrial City в ГИП «Титан» и «Ключ» оценивается в 12,7 млрд рублей. Это будут промышленные коворкинги, резиденты которых смогут получить полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Сроки запуска нового промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух-трех лет до шести месяцев. Благодаря реализации проектов на территории парков будет создано порядка 1 500 рабочих мест», — отметила Екатерина Зиновьева.

Industrial City в ГИП «Титан» в Ленинском городском округе, реализуемого вблизи МКАД, предусматривает строительство многофункционального промышленного комплекса площадью 85 тыс. кв. метров в формате light industrial для размещения высокотехнологичных компаний. Комплексное управление парком включает в себя многоуровневую экосистему цифровых сервисов, включая бесшовные решения, ЦОДы, мобильное приложение.

На территории ГИП «Ключ» в Дмитровском городском округе будет построен промышленный парк Industrial City площадью 97 000 тыс. кв. м. Он также будет также ориентирован на предприятия, работающие в промышленном секторе экономики. Магазины, кафе, МФЦ, а также зоны отдыха создадут систему персональных сервисов для сотрудников компаний-резидентов. Благодаря качественной транспортной инфраструктуре — близости Дмитровского шоссе, ЦКАД и ТЛЦ «Белый Раст» — резиденты смогут упростить логистику.

«В Московской области есть все возможности для локализации производства промышленных компаний. Условия для качественного развития бизнеса создаются на территории масштабных государственных индустриальных парков, где современная и качественная промышленная инфраструктура способствует ускоренному запуску производства резидентов», — подчеркнул Артем Петрухин.

Для этих проектов разработаны новые архитектурные решения в трех форматах промышленных площадей, закрывающих потребности любого бизнеса: BASE, URBAN и POINT. Промышленные компании смогут арендовать или приобрести готовые производственные помещения от 450 до 5 000 кв. м.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.