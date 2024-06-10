Почти 10 млрд рублей поступило в бюджет Подмосковья от распоряжения имуществом

В рамках работы по контролю поступления средств в бюджеты городских округов Московской области от распоряжения земельными участками и имуществом за пять месяцев 2024 года поступило 9,93 млрд рублей, сообщает региональное министерство имущественных отношений Московской области.

«От аренды и продажи земли и имущества за 5 месяцев 2024 года местные бюджеты в Московской области заработали 9,93 миллиарда рублей Это на 1,75 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Исполнение плана по поступлениям составляет 43%. Доходы бюджета Подмосковья в текущем году планируется увеличить на 23 млрд рублей», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За май наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом обеспечили городские округа: Ступино, где в бюджет поступило 117,8 млн рублей, Одинцовский — 117,5 млн рублей, Мытищи — 77,1 млн рублей, Истра — 75,3 млн рублей, Домодедово — 62,9 млн рублей.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.