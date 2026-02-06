«Почта России» запустила чат-бот для бизнеса в мессенджере MAX в Подмосковье

«Почта России» внедрила чат-бот в мессенджере MAX для предпринимателей малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Новый сервис позволяет дистанционно оформлять отправления и получать почтовые услуги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чат-бот «Почты России» в мессенджере MAX предназначен для предпринимателей малого и среднего бизнеса. С его помощью можно оформить отправку писем и посылок, забронировать абонентский ящик, вызвать курьера, подключить электронные заказные письма и отслеживать статус отправлений. Заключить онлайн-оферту можно за три минуты, после чего достаточно пополнить баланс через Систему быстрых платежей для доступа к услугам.

Заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов отметил, что новый чат-бот упрощает взаимодействие клиентов с Почтой, ускоряет процедуры и помогает предпринимателям экономить время и ресурсы.

В ближайшее время Почта России планирует добавить в чат-бот функционал для корпоративной подписки на печатные издания и инструменты для целевых рекламных кампаний. Для начала работы с сервисом необходимо перейти по ссылке.

Ранее Почта России запустила аналогичный чат-бот для физических лиц, который позволяет отправлять посылки онлайн, отслеживать доставку, оформлять курьерскую доставку и подписываться на печатные издания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.