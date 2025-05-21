Почему сейчас растет биткоин — мнение эксперта

Рост биткоина сейчас происходит из-за совокупности ряда позитивных факторов, среди которых заявление главы JPMorgan Джейми Моргана о том, что компания разрешит биткоин-инвестиции своим клиентам, сообщил РИАМО CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

Триггером движения курса биткоина к 107 тыс. долларов стало заявление Моргана о возможности инвестиций в биткоинах для клиентов. Речь идет о крупнейшем в мире банке, который обслуживает свыше 90 млн пользователей. Движение JPMorgan по пути принятия крипты может стать серьезным подспорьем для продолжения буллрана (Bull Run) — периода, во время которого рынок криптовалют демонстрирует продолжительный рост цен.

При этом есть и другие факторы, например, президент США Дональд Трамп продолжает лоббировать движение ФРС по пути снижения ключевой процентной ставки, уточнил эксперт.

«Есть большая вероятность того, что политик сможет «продавить» регулятор. В этом случае крипта получит поддержку, так как изменения повысят инвестиционную привлекательность высокорискованных активов», — отметил Пересичан.

По его мнению, также стоит обратить внимание на эффект халвинга. На фоне падения BTC до 70 тыс. долларов в апреле 2025 года из-за развязанной Трампом войны тарифов многие заговорили о том, что теория цикличности уже не работает — теперь на крипту больше влияет геополитика. При этом предложение биткоинов на биржах продолжило падать. Как и в предыдущих циклах, нарастающий дефицит BTC сопроводил рост курса криптовалюты, объяснил эксперт.

«В мае 2025 года наблюдается настоящий институциональный бум. Да, именно сейчас, а не на фоне запуска спотовых биткоин-ETF в начале 2024 года. Крупные инвесторы буквально сметают свободные монеты. Одна только BlackRock уже выкупила свыше 3% от общей эмиссии криптовалюты под свой BTC-ETF. При этом ритейл еще не в рынке. На это, в том числе, указывает отсутствие интереса к крипте, судя по поисковым запросам Google. В момент, когда страх упустить выгоду дойдет до ритейла, возможна новая волна роста», — считает Пересичан.