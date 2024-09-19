Побили все рекорды: в РФ взлетели цены на авиабилеты

На 28,4% увеличилась стоимость билетов на самолеты в России в промежуток с января по август 2024 года. Цены на перелеты в экономклассе подскочили еще сильнее — на 29,79%, пишет kp.ru со ссылкой на Росстат.

О тенденциях подорожания авиабилетов журналистам рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Специалист назвал и основные причины этого явления: популярность путешествий на самолетах, рост цен на запчасти и ремонт лайнеров, топливо и кредиты, а также дефицит отечественных судов. По мнению Гусарова, цены на авиаперелеты могут продолжить расти.

«Многое зависит от макроэкономической ситуации в стране — продолжит ли рост экономика теми же темпами? Если да, то и спрос на авиабилеты продолжит расти. А, значит, продолжат расти и цены. И другие причины нынешнего повышения цен по-прежнему будут оказывать влияние на стоимость авиапутешествий. Я думаю, что и в следующем году подорожание будет двузначным», — допустил авиаэксперт.

С 17 сентября в России также вырос аэронавигационный сбор: сразу на 37% для внутренних рейсов и вдвое — для международных.