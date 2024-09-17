Победителей VI конкурса «Лучшие практики наставничества» назовут 28 ноября

Победителей федерального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» назовут 28 ноября на форуме «Производительность труда и наставничество». Он пройдет в мастерской управления «Сенеж» образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Конкурс «Лучшие практики наставничества» уже в шестой раз проходит в рамках национального проекта «Производительность труда». За это время он объединил порядка 2 тыс. участников со всей страны из областей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, а также социальной сферы. Форум станет площадкой для подведения итогов работы конкурса и обсуждения развития системы наставничества», — сказал заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

На форуме определят 15 победителей и призеров в пяти номинациях:

«Прорывные технологии повышения производительности труда»;

«Профессиональное развитие молодежи»;

«Цифровые инновации на предприятии»;

«Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»;

«Наставничество в индустрии гостеприимства».

В федеральном этапе конкурса могут принять участие 130 финалистов региональных этапов, которые прошли в 71 регионе с 10 мая по 30 июля.

В настоящее время регистрация продолжается, подать заявку можно до 27 сентября на сайте Минэкономразвития.

Форум «Производительность труда и наставничество» организует Минэкономразвития России совместно с правительством Московской области.

«Сегодня многие предприятия, вступившие в нацпроект «Производительность труда», уже завершили пилотные проекты на отдельных участках производства. Например, в Подмосковье пилоты завершили более 250 компаний — участниц нацпроекта. Теперь важно тиражировать полученный опыт на другие производственные участки. Конкурс «Лучшие практики наставничества» — отличный стимул для специалистов, прошедших обучение практикам бережливого производства, передавать полученный опыт и знания коллегам», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2023 году финалистов конкурса награждал министр экономического развития Максим Решетников. Тогда в финале приняли участие 136 компаний-победителей. Всего в 2023 году на конкурс было подано 785 заявок из 68 регионов страны.

Конкурс «Лучшие практики наставничества» национального проекта «Производительность труда» направлен на выявление и распространение передового практического опыта наставничества. Он популяризирует организационные решения для повышения производительности труда, а также создает условия для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потенциала работников организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.