По реальной инфляции: в Мособлдуме предложили новый способ индексации пенсий

Депутат Московской областной думы, глава регионального Союза пенсионеров Анатолий Никитин заявил, что жителям России нужно индексировать пенсию по реальному уровню инфляции, а не по прогнозируемому. Об этом сообщает Газета.ru .

Парламентарий считает, что нужно нарастить количество льготных программ для пожилых людей, у которых есть хронические заболевания. В особенности это касается жителей сел и деревень, где ограничен доступ к медпомощи и инфраструктуре.

Никитин отметил, что в этом году в РФ вырастет количество социальных программ для пенсионеров. Уже работают 15 из них, которые помогают пожилым людям тратить меньше денег. Например, им организовывают бесплатную диспансеризацию, их учат новым навыкам, предоставляют льготы при оплате проезда. Также делают скидки на посещение музеев и театров.

Депутат уверен, что в будущем ключевым направлением работы с пожилыми людьми будут проведение ярмарок и выдача соцкарт. Благодаря им пожилые смогут экономить от 10% до 15% на продуктах, покупаемых ежедневно.

Парламентарий добавил, что в Московской области средняя пенсия составляет 22 тыс. рублей. Из этих денег можно сэкономить благодаря соцпрограммам около 3 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей региона.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“», — уточнил Воробьев.