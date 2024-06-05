ПМЭФ – это визитная карточка российской экономики - политолог Косарева

ПМЭФ – это визитная карточка российской экономики, одна из лучших российских площадок для GR-коммуникаций «без купюр», а теперь еще центр просвещения, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева.

Ключевые темы форума каждый год соответствуют актуальным вызовам российской экономики: в 1998 году – дефолт, в 2008 – борьба с мировым финансовым кризисом, в 2014 – санкционное давление на российскую экономику.

«Существование такой площадки, как ПМЭФ, во многом преследует политические цели. Открытая коммуникация между экономическими и политическими игроками международной арены призвана скорректировать недоработки в сотрудничестве разных стран друг с другом», – сказала Косарева.

Например, именно на Петербургском форуме в свое время было анонсировано создание БРИКС. Внушительные делегации иностранных государств на ПМЭФ – ближайшие геополитические союзники России, которым в случае успешной реализации проектов полагаются разные преференции, такие как упрощение получения досрочных виз для сотрудников организаций.

«Ничто так не укрепляет межгосударственные отношения, как взаимные экономические обязательства», – добавила политолог.

Помимо международного аспекта, ПМЭФ – наиболее эффективная площадка для коммуникаций между федеральными властями и властями регионов с флагманами отечественной промышленности. Пару лет назад на этой площадке Минпромторг и РЖД договорились развивать отечественные технологии искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. В этом году НОВИКОМ планирует заключить соглашения с властями регионов и вузами.

«Не так давно форум вышел за рамки изначальной концепции исключительно экономического мероприятия и стал местом притяжения просветительских организаций и проектов. Сегодня на ПМЭФ есть площадки Президентского фонда культурных инициатив, мультимедийная студия «Знание. Лекторий» Российского общества «Знание» и т.д. Не экономикой единой живет человек», – заключила эксперт.