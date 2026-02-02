Площадка для тестирования БПЛА появится на аэродроме Бычье поле в Кронштадте

В Кронштадте на территории аэродрома Бычье поле планируется создание специализированной площадки для проведения тестирований беспилотных летательных аппаратов. О подробностях этой инициативы, а также о новом здании, которое станет домом для Технопарка Санкт-Петербурга, рассказал его руководитель Олег Якимов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Якимова, в настоящее время на Бычьем поле есть бетонная взлетно-посадочная полоса, имеющая региональное значение и предназначенная для малой авиации. Ее протяженность составляет 550 м. Также присутствует базовая инфраструктура, необходимая для проведения испытательных полетов. Специалисты стремятся создать полноценную базу для летных испытаний, предназначенной для резидентов научно-производственного центра, специализирующегося на беспилотной авиации.

«Полеты будут осуществляться с этого аэродрома. Их радиус небольшой, но его будет достаточно, чтобы отработать как летные характеристики, так и сценарии применения беспилотников в гражданском секторе. Можно отрабатывать и тестировать на аэродроме также системы связи и подавления связи», — рассказал Якимов.

По словам эксперта, резиденты уже готовы к испытаниям. И, более того, по согласованию с текущим арендатором они уже проводят тестовые полеты на аэродроме с конца июля 2025 года. На данный момент выполнено около 80 испытательных полетов с участием 19 компаний.

