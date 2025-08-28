Плохая кредитная история: ее виды и последствия для заемщика

Выделяют две основные категории негативных кредитных историй: нулевая и сформированная. Каждая из них несет имеет негативные последствия для желающих взять банковский кредит, рассказал РИАМО эксперт по финансам и кредитам, операционный директор финтех-компании Cosmovisa Дмитрий Михайлов.

Несформированная (нулевая) кредитная история предполагает, что у потенциального заемщика полностью отсутствуют достоверные данные о его опыте заимствования денежных средств у кредитно-финансовых учреждений.

Таких клиентов банки рассматривают как «темных лошадок» и поэтому часто отказывают им в кредитовании на большие суммы (от 1 млн руб. и более) из соображений осторожности, объяснил эксперт.

По словам Михайлова, сформированная кредитная история означает наличие у потенциального заемщика регулярных просрочек платежей, непогашенных долгов или открытых судебных разбирательств. Здесь банк видит четкие сигналы опасности и снижает шансы на выдачу крупных сумм такому клиенту.

«Если в прошлом вы допускали просрочки платежей, имели высокие долги или не в срок закрывали предыдущие кредиты, это станет поводом для беспокойства со стороны банка по отношению к вам. Он заподозрит в вас потенциально неплатежеспособного заемщика и сочтет благоразумным не одалживать вам сколь-нибудь крупную сумму под процент. Или (в случае, если ваша кредитная история не такая уж безнадежная) согласится дать взаймы, но меньшую сумму, чем вам необходима, например, 500 тыс. рублей вместо миллиона», — прокомментировал Михайлов.