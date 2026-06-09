Плитка по цене слитка золота: почему дорожает шоколад

Шоколад уже несколько лет дорожает. Кризис на Ближнем Востоке тут лишь дополнительный фактор — главная причина глубже. Цены на какао бьют исторические рекорды из-за неурожаев в Гане и Кот-д’Ивуаре, болезней деревьев, климатических аномалий и спекуляций на биржах. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, бизнес-консультант, основатель проекта «СЛОВО», эксперт в области малого и среднего бизнеса, промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Логистические сбои и удорожание перевозок через нестабильные регионы только подливают масла в огонь. Так что да, тренд на превращение шоколада в полупремиальный продукт реален: качественные плитки с высоким содержанием какао постепенно уходят в более высокий ценовой сегмент, становясь не повседневной, а скорее статусной покупкой, допустим, по праздникам», — сказал Маликов.

Риск ухудшения качества тоже очевиден и уже виден на полках. Производители снижают долю какао, заменяют какао-масло дешевыми растительными жирами, увеличивают сахар, наполнители, ароматизаторы.

«Появляется все больше „шоколадных“ продуктов, которые формально шоколадом уже не являются. Потребителю стоит привыкать читать состав и платить больше за честный продукт. Дешевый массовый шоколад не исчезнет, но станет другим — менее какао и более химии», — добавил эксперт.

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