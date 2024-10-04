Племенные животные содержатся на базе 65 региональных предприятий Подмосковья

Сегодня на пленарном совещании Минсельхоза РФ, главной темой которого стал «Суверенитет племенного животноводства России», выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных с докладом о племенной базе региона, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Как сообщил министр, с 2018 года подмосковное поголовье увеличилось с 55,1 до 88,8 тысяч голов, рост составляет 37%. Прогноз на этот год ­– 90 тысяч голов. Племенные животные содержатся на базе 65 региональных предприятий — это крупный рогатый скот, лошади, кролики, птица и другие сельскохозяйственные животные. 35 предприятий занимаются разведением коров следующих пород: голштинская, черно-пестрая, айрширская. Они дают лучшие показатели по составу молока и молочной производительности. Относительно показателей прошлых лет надой на одну корову увеличился с 8 до 9,3 кг. В этом году прогнозируется повышение планки до 9,5 кг.

В регионе реализуется проект по генотипированию. В прошлом году было исследовано 7,5 тысяч коров, в этом — 8,5 тысяч. Животным выдаются паспорта, а большая часть трат на исследования субсидируется регионом. Продолжаем добрую традицию, организуя с союзом «Мосплем» и АО «Московское» по племенной работе выставку «Звезды Подмосковья» в Ленинском округе. В этом году победу взяла корова из ООО «Лесные Поляны» городского округа Пушкинский.

Сергей Двойных отметил, что подмосковным производителям оказываются все меры государственной и региональной поддержки, в том числе субсидирование содержания племенного маточного поголовья, а также приобретения молодняка сельскохозяйственных животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.